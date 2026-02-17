Ничего не мешает восстановлению отношений, добрых традиций - Алла Байрамова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На платформе Baku Network вышел очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостьей программы стала директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры, доктор искусствоведения Алла Байрамова.

"Культура никогда не отдыхает. Она постоянно работает днем и ночью. Она не может быть пунктирной, она должна быть непрерывной", - заявила А.Байрамова, обозначив главный принцип работы музея.

По ее словам, понятие "музей музыкальной культуры" было закреплено еще в советский период: учреждение было создано в 1967 году приказом Кабинета министров.

"Это не означало, что музей сразу открылся для посетителей. Сначала началось формирование фондов. Предпосылки существовали давно. Несмотря на формирование профессиональной композиторской школы в начале XX века с Узеиром Гаджибековым, музыкальная культура Азербайджана имеет богатейшие корни – народная музыка, инструментарий, традиции», – подчеркнула она.

Как отметила директор, первым экспонатом стала записка Муслима Магомаева певцу Мамед Таги Багирову с просьбой выступить на радио. Одним из первых крупных поступлений стала коллекция народных инструментов тариста Ахмеда Бакиханова – 23 инструмента, заложившие основу нынешнего собрания.

"Мы собираем все, что отражает историю нашей музыкальной культуры: личные вещи, фотографии, афиши, документы, записи – от ашугов и ханенде до композиторов и певцов", – сказала она.

А.Байрамова подчеркнула, что музей часто ошибочно называют музеем музыкальных инструментов.

"Инструменты – лишь часть профиля. Не у всех народов есть мугам, ашугское искусство, композиторская школа, музыкальный театр. Мы отражаем весь этот комплекс", – отметила она.

Особое внимание А.Байрамова уделила истории тара.

"Современный азербайджанский тар – авторский инструмент Мирзы Садыха из Шуши. Он добавил струны, довел их количество до 11, изменил конструкцию, сделал инструмент мобильным. Эта форма распространилась по Кавказу и Средней Азии", – подчеркнула директор музея.

По ее словам, в фондах хранится фотография 1880-х годов, где жительница Евлаха играет на таре.

"Нужно не реагировать на притязания, а настойчиво пропагандировать наше наследие, опираясь на документы", – сказала она.

А.Байрамова привела пример ковра, подаренного в 1955 году Курбану Примову односельчанами из села Гюляблы Агдамского района, а также документы, подтверждающие, что Хан Шушинский, настоящее имя которого Исфендияр Джаванширов, фигурирует в официальных наградных бумагах под обоими именами.

«Город Шуша называли Музыкальной академией Востока. В музее функционируют два зала “Шушинские музыканты”. Мы открывали их как временные, но оставили как постоянную экспозицию», – отметила она.

Говоря о международной деятельности, Байрамова рассказала о выставках в Москве к столетию Гара Гараева и к 125-летию Бюльбюля, а также о работе в структурах Международного совета музеев.

"В правлении есть представительница Музея истории Армении. Нам предстоит работать совместно. Культура предполагает диалог", – подчеркнула она.

Особое внимание директор уделила теме исторического сосуществования.

"В фондах хранится много фотографий и документов, где народные музыканты выступали трио или большими коллективами, и часто кеманчистами были представители армянской национальности. Например, Саша Оганезашвили, Левон Григорян", – сказала она.

По ее словам, азербайджанские исполнители мугама выступали и на армянских свадьбах.

"Есть фотографии, где Джаббар Гаръягдыоглу со своими музыкантами играет на свадьбе армянского деятеля. Каталоги и пластинки разных фирм подтверждают, что Гаръягдыоглу, Курбан Примов и другие часто выступали вместе с армянскими музыкантами. Армяне не исполняли мугам, не были ханенде, но часто были кеманчистами", – отметила Байрамова.

Она добавила, что в годы оккупации эти материалы не демонстрировались, однако они сохраняются в фондах как историческое свидетельство.

"У нас есть записи конца двадцатых годов, сделанные на территории Зангезура и Западного Азербайджана. Там указаны исполнители разных национальностей, которые исполняли азербайджанские песни – “Сары Гялин”, танцы “Отузбир”, “Халабаджи”. Это часть общего культурного пространства», – подчеркнула она.

А.Байрамова также привела пример из зарубежной практики. Во время гастролей ансамбля старинных инструментов в городе Хильдесхайм она выступила с лекцией о Низами.

"Мне задали вопрос, почему памятник Низами установлен в Италии. Я ответила: потому что Азербайджан – открытая страна. У нас есть памятники Моцарту, Тесле, Шевченко, Пушкину. Это отражение толерантности", – рассказала она.

"В Азербайджане никогда не преследовали евреев", – подчеркнула Байрамова, добавив, что считает это важным элементом исторической памяти.

В завершение директор отметила:

"У нас было много общего в прошлом, и сейчас, в принципе, ничего не мешает восстанавливать эти отношения, добрые традиции. Азербайджан всегда был многонациональной, открытой страной. В консерватории, где я училась, среди профессорско-преподавательского состава было много представителей армянской национальности. Культура всегда объединяет".