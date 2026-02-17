Возвращенный в эксплуатацию паром "Балакен" отправился в первый рейс

БАКУ/Trend/ - Завершен ремонт паромного судна «Балакен», принадлежащего ASCO, входящей в холдинг AZCON Holding.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

"Ремонтные работы выполнены на Судоремонтно-судостроительном заводе «Зыг». В рамках процесса проведены корпусно-сварочные, трубомонтажные и электротехнические работы, обновлены паровой котёл и водонепроницаемые двери.

Кроме того, выполнено обслуживание механической и электрической частей палубных кранов, а также систем локомотивов и вагонов. Отремонтированы жилые и служебные помещения экипажа.

Также надводная часть парома и вагонная палуба очищены и окрашены в два слоя.

После завершения ремонта паром «Балакен» вышел в первый рейс в направлении порта Курык (Казахстан).

Длина парома «Балакен» составляет 154,8 метра, ширина 17,5 метра, максимальная скорость 12,5 узла, дедвейт 5 400 тонн", - говорится в информации компании.