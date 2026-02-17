Главам районов Баку поручено устранить выявленные недостатки

БАКУ/Trend/ - В исполнительной власти города Баку прошло очередное совещание с участием глав районных исполнительных властей столицы и руководителей городских коммунальных служб.

Как сообщили Trend в пресс-службе ИВ Баку, на совещании обсуждалось состояние санитарной очистки города и подготовка к весенне-летнему сезону, капитальный ремонт, благоустройство и озеленение, а также вопросы, связанные с незаконным строительством.

Выступая на заседании, глава ИВ города Баку Эльдар Азизов отметил, что благодаря продуманной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг высокого уровня процветания и прогресса в своей современной истории.

Было подчеркнуто, что в основе достигнутых успехов лежат именно политическая мудрость Президента Ильхама Алиева и его крепкое единство с народом, что является залогом сегодняшнего и будущего развития Азербайджана.

Э.Азизов подчеркнул, что главы районных исполнительных властей должны оперативно выявлять и устранять недостатки в районах, помня, что ответственность и инициативность являются требованием времени.

Эльдар Азизов резко раскритиковал состояние санитарной очистки в Сураханском, Гарадагском и Хазарском районах, отметив, что некоторые поселки этих районов отстают от общегородских стандартов. За допущенные нарушения главе исполнительной власти Сураханского района был вынесен выговор, а главе исполнительной власти Хазарского района – устное предупреждение. Городской руководитель потребовал от глав районов срочно принять меры для улучшения ситуации на местах.

Глава Сураханского района Адиль Алиев пообещал устранить все выявленные недостатки в течение одного месяца.

На совещании также обсуждались вопросы уборки, благоустройства и озеленения в районах столицы. Достигнутые результаты были признаны удовлетворительными, а для подготовки к празднованию Новруза и дальнейшего совершенствования работ даны соответствующие поручения.

Кроме того, были представлены видеоматериалы по результатам мониторинга незаконного строительства в районах города. Эта тема была подробно обсуждена, и выявленные нарушения наглядно продемонстрированы. Отмечено, что такие случаи в основном зафиксированы в Сабунчинском, Гарадагском, Хазарском и других районах Баку. Для борьбы с подобными негативными явлениями даны соответствующие указания.

Сообщается, что контроль за выполнением поручений, данных на совещании, будет осуществлять мониторинговая группа исполнительной власти. Для подготовки к весенне-летнему сезону принято решение о создании штаба и представлении результатов для дополнительного обсуждения в течение двух месяцев.