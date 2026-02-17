Главе ИВ Сураханского района Баку вынесен выговор

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось ранее, в исполнительной власти Баку прошло очередное совещание с участием глав районных исполнительных властей столицы и руководителей городских коммунальных служб.

Как сообщает Trend, глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов резко раскритиковал состояние санитарной очистки в Сураханском, Гарадагском и Хазарском районах, отметив, что некоторые поселки этих районов не соответствуют общегородским стандартам.

За допущенные недостатки главе исполнительной власти Сураханского района было вынесен выговор, а главе исполнительной власти Хазарского района — устное предупреждение.

Э.Азизов потребовал от руководителей районных исполнительных властей принять срочные меры для улучшения ситуации на местах.

Глава Сураханского района Адиль Алиев пообещал, что все недостатки будут устранены в течение месяца.

Глава исполнительной власти Баку отметил, что руководители районных исполнительных властей должны оперативно выявлять и устранять недостатки, при этом помнить, что ответственность и инициативность - это требования сегодняшнего дня.