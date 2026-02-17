В Азербайджане упростили регистрацию домов без документов

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось ранее, Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в «Процедурные правила приема, проверки и выдачи документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

Согласно новым правилам, если представленные для государственной регистрации прав документы не соответствуют данным государственного земельного кадастра (в частности, по категории земельного участка), должностные лица регистрационного органа в течение 15 рабочих дней проводят проверку путем анализа землеустроительных документов.

По результатам проверки, если достоверность сведений, указанных в представленных документах, подтверждается, права на имущество регистрируются в государственном порядке, а в государственный земельный кадастр вносятся соответствующие изменения.

Как сообщает Trend, член Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов прокомментировал изменения на своей странице в социальной сети.

По словам депутата, если при обращении гражданина для регистрации недвижимости данные в ответственном государственном органе отличаются от представленных документов, в течение 15 рабочих дней будет проведено уточнение.

"Например, если в документе гражданина указано, что назначение земельного участка позволяет строительство, но в базе данных государственного органа этот участок числится как сельскохозяйственная земля, будет направлен запрос в профильные ведомства для уточнения информации. Если в ходе проверки подлинность документа гражданина подтвердится, данная недвижимость будет зарегистрирована", - отметил он.

Депутат также подчеркнул, что новые изменения направлены на уточнение данных в процессе оформления незарегистрированных домов. Это важно с точки зрения признания и защиты прав собственности.