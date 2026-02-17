В Азербайджане установят штрафы за использование и продажу электронных сигарет

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут определены штрафы за использование, импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет, а также за их хранение с целью продажи.

По данным Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за использование электронных сигарет в запрещенных законом «О ограничении потребления табачных изделий» местах, на улицах и в других общественных местах будет налагаться штраф в размере 30 манатов.

За импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет и их компонентов, а также за хранение с целью продажи, административное правонарушение предусматривает:



- для физических лиц – штраф от 350 до 500 манатов с конфискацией непосредственно предмета правонарушения;

- для должностных лиц – от 1 650 до 2 200 манатов;

- для юридических лиц – от 4 000 до 5 000 манатов.

Если закон будет утвержден, он вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Отметим, что в Азербайджане с 1 апреля 2026 года также вступит в силу запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет.