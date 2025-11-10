Экспорт газа с терминала Сангачал вырос за первые 9 месяцев 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В течение первых трёх кварталов 2025 года с терминала Сангачал ежедневно отправлялось в среднем около 74,5 миллиона стандартных кубометров (примерно 2,63 миллиарда стандартных кубических футов) газа с месторождения "Шах Дениз", сообщает Trend со ссылкой на bp.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял около 74 миллионов кубометров, что означает рост на 0,7 процента в годовом выражении.

Газ экспортируется по Южно-Кавказскому трубопроводу (SCP), включая систему его расширения, а также по азербайджанским трубопроводам, соединяющим газоперерабатывающие мощности терминала с национальной сетью "Азеригаз".

В третьем квартале 2025 года нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шах Дениз" продолжали поступать по подводным трубопроводам на терминал Сангачал.

В настоящее время суточная мощность перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 миллиона баррелей сырой нефти и конденсата и около 81 миллиона стандартных кубометров газа с месторождения "Шах Дениз", а общая мощность по переработке и экспорту газа, включая попутный газ с АЧГ, достигает порядка 100 миллионов стандартных кубометров в сутки.