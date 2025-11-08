Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном значительно вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объём торговых операций между Азербайджаном и Пакистаном составил 20,7 миллиона ​​долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 5,8 миллиона долларов США, или на 38,7%, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За этот период экспорт из Азербайджана в Пакистан составил составил 3,2 тысячи долларов США, что на 152,3 тысячи долларов США, или в 48,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время, в январе–сентябре 2025 года из Пакистана в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму 20,6 миллиона долларов США, что на 5,9 миллиона долларов США, или на 40,1 процента, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе–сентябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35,375 миллиарда долларов США. Это на 877 миллионов долларов США, или на 2,5 процента, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 18,606 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 16,769 миллиарда долларов США - на импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 миллиарда долларов США, или на 6,3 процента, а импорт увеличился на 2,126 миллиарда долларов США, или на 14,5 процента.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 миллиарда долларов США. Это на 3,374 миллиарда долларов США, или в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

