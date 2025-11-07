Азербайджанские НПО приветствуют историческую миссию Президента Ильхама Алиева как победителя в войне и творца мира

БАКУ /Trend/ - В эти дни в Ханкенди азербайджанские неправительственные организации направили Президенту Ильхаму Алиеву обращение.

Как сообщает Trend, в обращении отмечается, что НПО полностью поддерживают политику главы нашего государства, ведущую Азербайджан от победы к победе, и приветствуют историческую миссию Президента Ильхама Алиева как победителя в войне и творца мира.

В обращении отмечается: «Вашингтонский саммит, состоявшийся 8 августа этого года, также доказывает, что «Год Конституции и Суверенитета» войдет в историю Азербайджана как начало нового этапа. Мы гордимся Вами! Защита нашей территориальной целостности и суверенитета, как зеницы ока, которые были достигнуты ценой крови наших шехидов, благодаря мужеству наших гази, единству нашего народа, Вашему сильному руководству и железному кулаку, является, прежде всего, нашим гражданским долгом и национальной честью. Азербайджанские НПО всегда будут бороться на этом пути!»

Также выражается решительная поддержка Великому возвращению: «Освобождение и стремительное возрождение Карабаха и Восточного Зангезура являются триумфом и историческим результатом проводимой Вами политики. На освобожденных от оккупации территориях - в местах, которые были опустошены на протяжении 30 лет, в короткое время были созданы 6 городов, 2 поселка и 20 сел, там уже поселились около 60 тыс. человек и этот процесс стремительно продолжается. Азербайджан своим опытом градостроительства в постконфликтном регионе создал уникальный пример и модель в мире».