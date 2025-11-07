Строительно-восстановительные работы ведутся более чем в 20 населенных пунктах Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - После утверждения в 2022 году первой Государственной программы "Большого возвращения" были начаты системные, планомерные и интенсивные работы по восстановлению и строительству. За прошедший период по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре был подготовлен общий план освобожденных территорий.

Как сообщает Trend, об этом во время фотовыставки "От Победы к "Большому возвращению", организованной Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре в Приморском национальном парке, сказал начальник отдела по управлению проектами на освобожденных территориях Рамиль Джахангиров.

Он отметил, что после утверждения плана Кабинетом министров были утверждены генеральные планы восьми городов, а по четырем городам проектная документация находится на завершающем этапе. "Одновременно утверждены проектные документы по более чем 90 сёлам и посёлкам, а работы по проектированию ещё 20 населённых пунктов близки к завершению. В результате проведенных работ на сегодня состоялось возвращение бывших вынужденных переселенцев в 30 населенных пунктов 10 районов (6 городов, 2 поселка и 22 села). В целом на этих землях сегодня живут, работают и учатся около 60 тысяч человек. Кроме того, в настоящее время в более чем 20 населенных пунктах продолжаются строительные и восстановительные работы, и в ближайшее время ожидаются новые этапы переселения. Таким образом, процесс "Большого возвращения" приобретает все более интенсивный характер. Если на первом этапе основное внимание уделялось планированию, то сегодня видны реальные результаты. Данная выставка - это своего рода отчет о достигнутых успехах", - сказал Р. Джахангиров.

По его словам, сегодня на освобожденных территориях, наряду с развитием социальной инфраструктуры, создается и транспортная сеть "В этом году открыт Международный аэропорт в Лачине, построен железнодорожный и автовокзальный комплекс в Агдаме. Все эти проекты делают Карабах и Восточный Зангезур более устойчивым и доступным регионом, что имеет огромное значение с точки зрения градостроительства и территориального планирования", - добавил Р. Джахангиров.

