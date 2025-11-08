Японская скрипачка о первом визите в Баку: Здесь чувствуется энергия! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного фестиваля искусств BIAF 2025 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева под руководством всемирно известного скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого из США была представлена уникальная программа с участием виртуозов. Программа концерта была посвящена 100-летию Юлиана Ситковецкого, отца Дмитрия Ситковецкого, - выдающегося скрипача, чьи интерпретации Баха и Паганини остаются эталоном для молодых музыкантов.

Среди участников была Аяка Учио из Японии, обучающаяся в Германии, которая в интервью Trend Life поделилась своими впечатлениями.

- Добро пожаловать в Азербайджан! Это ваш первый визит в Баку? Какие впечатления у вас от города и международного фестиваля?

- Да, я впервые в Азербайджане и в Баку, и это невероятно! Мы все в восторге от фестиваля. Я счастлива участвовать в концерте. Атмосфера здесь особенная: публика внимательная, живая, словно впервые слышит каждое произведение. Для меня настоящее удовольствие играть на этой сцене. Особенно меня впечатляет поддержка молодежи - студентов и юных музыкантов, вижу здесь большой интерес к классическому искусству. Также я успела посетить несколько музеев и послушать традиционные инструменты. Это вдохновляет!

- Как вам сам Баку?

- Город потрясающий! Контраст между старым городом и современными зданиями создаёт особую атмосферу. Здесь чувствуется энергия, жизнь бьет ключом, и это невероятно вдохновляет. Люди очень доброжелательные, гостеприимные - здесь чувствуешь себя как дома.

- Как вы думаете, какой эффект фестиваль может иметь на культурную жизнь Баку?

- Атмосфера невероятная. Я уверена, что фестиваль будет только расти, вдохновлять людей и укреплять международный культурный диалог. Мне очень приятно быть здесь, и я счастлива быть частью этого события!

