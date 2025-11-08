В Вене прошел праздничный вечер в честь Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю 8 Ноября – Дня Победы, в Азербайджанском культурном центре в Вене состоялись фотовыставка и праздничный концерт. На выставке под названием "Радость Победы" были представлены работы фотографа Мурада Оруджова из коллекции Arts Council Azerbaijan. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Австрии, Азербайджанским культурным центром и Arts Council Azerbaijan. На нём присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Вене, международных организаций, местной общественности и азербайджанской диаспоры, сообщил Trend Life руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

С приветственным словом выступила руководитель Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова, отметив, что в этом году в Азербайджане объявлен "Год суверенитета и Конституции". Пять лет назад доблестная азербайджанская армия под командованием Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева восстановила историческую справедливость, обеспечив суверенитет и территориальную целостность страны. Было отмечено, что сегодня Азербайджан устраняет последствия конфликта и оккупации, активно ведёт восстановительные и строительные работы в Карабахском регионе, делая шаги к мирному и процветающему будущему, которое принесёт Южному Кавказу стабильность и устойчивое развитие.

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли в своём выступлении отметил, что освобождение города Шуша, колыбели азербайджанской культуры и музыки, стало символом славной Победы. 44-дневная Отечественная война завершилась победой Азербайджана. После окончания конфликта страна продолжила свой путь не только к укреплению победы, но и к установлению мира, начав процесс нормализации отношений с Арменией. Это была непростая задача после тридцати лет оккупации, разрушений и трагедии более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Однако Азербайджан, не забывая прошлое, делает шаги в будущее, работая над подписанием мирного договора, открытием коммуникаций и обеспечением мира и благополучия в регионе. Этот процесс получил новый импульс после подписания исторических соглашений в Вашингтоне в августе этого года.

Руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов поделился своими мыслями о выставке, отметив, что каждая фотография - это живая история, ведь искусство обладает силой сохранять память без слов. Это выставка о радостных лицах, о единстве людей.

После выступлений участникам мероприятия был показан видеоролик "Победа – 44 дня". Затем оркестр под руководством азербайджанского музыканта, проживающего в Вене, Фарида Фейзуллаева исполнил классическую концертную программу, включавшую произведения азербайджанских и европейских композиторов.

После концерта для гостей был организован праздничный фуршет.

