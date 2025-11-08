Президент Турции: Президент Ильхам Алиев – архитектор великой Победы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Каждый шаг Азербайджанской армии на пути к освобождению Карабаха вписан золотыми буквами в общую историю тюркского мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед участниками парада, приуроченного к пятой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

По словам Эрдогана, освобождение Карабаха – является предметом гордости не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

«Сегодня мы сообща отмечаем пятую годовщину грандиозной Победы, поставившей точку на 30-летней оккупации. Поздравляю Вооруженные силы Азербайджана. От всего сердца поздравляю моего брата Ильхама Алиева - архитектора и лидера этой великой Победы, и желаю ему дальнейших успехов», - сказал Президент Турции.