Президент Турции: Уверен, что граждане стран-членов ОТГ разделяют радость Азербайджана

Политика Материалы 8 ноября 2025 14:28 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Уверен, что граждане стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) разделяют радость Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед участниками парада, приуроченного к пятой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

«Каждый шаг Вооруженных сил Азербайджана на землях Карабаха, каждая капля крови, пролитой во имя свободы, стали шагами на пути к защите достоинства и золотыми буквами вписаны в историю тюркского мира. Надеюсь, что Азербайджан и тюркский мир в целом ожидает множество новых побед», - сказал турецкий лидер, почтив память шехидов Отечественной войны и поблагодарив гази.

