Обнародовано число жителей города Шуша, привлеченных к мероприятиям по трудоустройству

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана уже вовлекло в мероприятия по трудоустройству около 600 жителей, обосновавшихся в городе Шуша.

Как передает Trend, со ссылкой на министерство, из общего числа участников 587 человек были трудоустроены, в том числе 26 создали небольшие фермерские хозяйства в рамках программы самозанятости. Еще 7 человек прошли курсы профессиональной подготовки.

В настоящее время ведется работа по содействию трудоустройству другой группы жителей. Ведется оценка их возможностей трудоустройства и определяется, в какую программу занятости они будут вовлечены.

