Заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 8 ноября 2025 12:51 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

БАКУ /Trend/ - 8 ноября заместитель премьер-министра и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в честь гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул.

Шейха Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, заместитель министра обороны – генеральный директор Агиль Гурбанов и другие официальные лица.

