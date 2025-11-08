Азербайджанский дзюдоист выиграл золото на VI Играх исламской солидарности (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает Trend, Хидаят Гейдаров, выступавший в весовой категории до 73 кг, в решающем поединке победил узбекистанца Шакрама Ахмедова, став двукратным победителем Исламских игр солидарности. Ранее он также завоевал золото на аналогичных соревнованиях, прошедших в Баку в 2017 году.

Еще одна азербайджанская дзюдоистка, Кёнуль Алиева (48 кг), уступила в финале турчанке Тугдже Бедер и завоевала серебряную медаль. Айдан Велиева (52 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) стали бронзовыми призерами.

Отмечается, что Азербайджан представлен на Играх 179 спортсменами в 20 видах спорта. Всего за медали борются спортсмены из 57 стран в 23 дисциплинах. Церемония закрытия Игр состоится 21 ноября.