Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Словакией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 7 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся в нашей стране заместителем премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Поприветствовав словацкого гостя, министр обороны выразил удовлетворение его визитом в Азербайджан. Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность развития сложившегося двустороннего военного сотрудничества.

Поблагодарив за тёплый приём и оказанное гостеприимство, Роберт Калиняк поздравил своего коллегу с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне. Была отмечена важность взаимных визитов для расширения двусторонних военных связей.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов в сфере обороны, представляющих взаимный интерес.

