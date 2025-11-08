В Азербайджанской Армии торжественно отмечена пятая годовщина со Дня Победы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с планом, утверждённым министром обороны Азербайджанской Республики, в связи с пятой годовщиной со Дня Победы в Азербайджанской Армии состоялся цикл торжественных мероприятий.

Как сообщает Trend, соеннослужащие посетили Аллеи шехидов, возложили цветы на могилы героев, отдавших жизнь за Родину, и почтили их светлую память.

На церемониях минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Под аккомпанемент военных оркестров прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятиях говорилось о значимости исторической Победы в Отечественной войне, одержанной нашей Армией под руководством Верховного Главнокомандующего, о роли народа в этой победе, о героизме наших доблестных сыновей. Было подчёркнуто, что память о шехидах навсегда в сердце народа. Отмечалось, что за пять лет, прошедших со дня славной Победы, на освобождённых от оккупации землях проделаны масштабные созидательно-восстановительные работы.

С целью укрепления боевого и победного духа личного состава, привития патриотических чувств и национально-духовных ценностей были проведены круглые столы, представлена подробная информация о проведённых боевых операциях.

С большим интересом были встречены показы документальных фильмов и видеороликов об Отечественной войне, выступления военных оркестров, концертные программы, литературно-художественные композиции и культурно-массовые мероприятия, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, деятелями культуры и искусства.

В заключение военнослужащие, отличившиеся высокой боевой подготовкой и дисциплиной, были награждены почётными грамотами и ценными подарками.