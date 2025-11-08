Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 8 ноября 2025 12:58 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - 8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.

