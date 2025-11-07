Членам семей Национальных героев Панджали Теймурова и Вагифа Гурбанова назначена президентская пенсия

БАКУ /Trend/ - Членам семей Панджали Теймурова и Вагифа Гурбанова, удостоенных звания Национального героя Азербайджана, назначена ежемесячная президентская пенсия.

Об этом Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что новыми распоряжениями Президента Ильхама Алиева членам семей Теймурова Панджали Нурмамед оглу и Гурбанова Вагифа Бахтияр оглу, удостоенных звания "Национальный герой Азербайджана", назначена ежемесячная президентская пенсия.

Назначение пенсии членам семей обоих шехидов осуществлялось в проактивном порядке через электронную систему в момент возникновения права на пенсию, без необходимости подачи ими заявления или предоставления каких-либо документов.

Ежемесячная президентская пенсия (2000 манатов) назначается и выплачивается как самим Национальным героям, так и членам семей шехидов, удостоенных этого звания.

