Азербайджан превращается в одно из лидирующих государств в сфере развития возобновляемой энергии - Сахиба Гафарова

БАКУ/ Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своём выступлении на тематической сессии «Энергетический переход» в рамках 30-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата (COP30) также рассказала о работе, проводимой у нас в стране над повышением производства возобновляемой энергии, и о достигнутых успехах, передает Trend.

Она отметила, что Азербайджан, последовательно проводя политику чистой энергии, увеличивает долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, и наша страна превращается в одно из ведущих государств в области развития возобновляемой энергетики.

Как было отмечено, к 2030-му году планируется обеспечить получение примерно 40 процентов производимой в нашей стране энергии из возобновляемых источников.

Спикер парламента заявила, что эти инвестиционные обязательства в сфере чистой энергии, принятые невзирая на наши богатые традиционные энергетические ресурсы, демонстрируют решимость нашей страны построить низкоуглеродное будущее.

По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан также играет ведущую роль в установлении новых стандартов определения зон развития чистой энергии.

Создание Зелёной Энергетической Зоны на наших освобождённых территориях, которые почти тридцать лет находились под оккупацией и были разрушены, является ярким примером стратегического видения в области устойчивого восстановления и региональной трансформации.