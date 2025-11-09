Государственный флаг Азербайджана поднят в знаменитом парке Нью-Йорка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный флаг Азербайджана поднят в городе Нью-Йорк по случаю 8 Ноября – 5-й годовщины славной Победы Азербайджана в Отечественной войне, и 9 Ноября – Дня государственного флага.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Трехцветный флаг поднят в парке «Боулинг-Грин» на одной из самых посещаемых туристами улиц – Уолл-стрит, являющейся символом Нью-Йорка и финансовым центром. Это место известно как первый официальный парк и гигантская площадь флага в Нью-Йорке.

В выступлениях на церемонии, организованной Ассоциацией «Азербайджан – Нью-Йорк», говорилось об историческом и моральном значении 8 Ноября – Дня Победы, о том, что азербайджанский народ испытал гордость и радость Победы, которую ждал почти 30 лет. Было отмечено, что в период 44-дневной Отечественной войны наш народ сплотился, как кулак, во имя общего дела. Подчеркивалось, что под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская армия, наши героические шехиды и ветераны сотворили историю, их самоотверженность во имя Родины навсегда останется в памяти народа.

Затем под звуки государственного гимна Азербайджана был поднят флаг республики.

Церемония также вызвала большой интерес у местного населения и туристов, которые фотографировались на фоне азербайджанского флага. Наши соотечественники рассказали им об Азербайджане.

Отметим, что государственный флаг Азербайджанской Республики будет развеваться в Боулинг-Грине в течение 10 дней.