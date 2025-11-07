Тема патриотизма в азербайджанском искусстве – посвящается Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся научно-практический семинар на тему «Тема патриотизма в азербайджанском искусстве», организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана.

Семинар посвященный 5-летию нашей славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, был проведен при поддержке Главного управления культуры города Баку, Азербайджанской государственной художественной галереи и Международного центра мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

В мероприятии приняли участие ученые-искусствоведы, члены семей шехидов, ветераны, творческая молодежь, сотрудники образовательных учреждений и представители общественности.

Сначала гости ознакомились с художественной выставкой, организованной Государственной художественной галереей к 5-летию Победы. На выставке было представлено 21 произведение в жанрах графики, живописи и плаката известных художников Арифа Гусейнова, Мир Азера Абдуллаева, Тахира Ширалиева, Назима Мамедова, а также молодых художников.

На мероприятии минутой молчания почтили память шехидов.

Государственный духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист Алибала Рзаев) исполнил Государственный гимн. Оркестр также исполнил «Азербайджанский марш» Гара Гараева.

И.о. директора MEMİM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов поздравил участников мероприятия с 8 ноября – Днем Победы. Он отметил, что наша историческая Победа стала источником вдохновения для творческих людей, и на эту тему созданы замечательные произведения в различных областях культуры. Начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев подчеркнул, что благодаря еще большему сплочению народа вокруг Верховного главнокомандующего и героизму нашей армии были обеспечены территориальная целостность и суверенитет нашей страны.

Семинар продолжился под модераторством сотрудницы MEMİM, доктора философии по искусствоведению, заслуженного работника культуры Саадат Тахмиразгызы. Были представлены доклады на темы «Патриотизм в музыке» секретаря Союза композиторов Азербайджана, доктора философии по искусствоведению, заслуженного деятеля искусств, профессора Эльнары Дадашовой; «Любовь к Родине, сила слова» заслуженного деятеля искусств, поэта Баба Везироглу; «Героическая хроника азербайджанского кино» заслуженного деятеля искусств Аяза Салаева; «Дух патриотизма на театральной сцене» заслуженного деятеля искусств, профессора Азада Шукюрова и «Между искусством и фронтом» сотрудника MEMİM, ветерана, театроведа Даглара Юсифа.

В рамках семинара состоялся показ фильма «Дорога к победе», снятого заслуженным артистом Джахангиром Зейналлы по мотивам музыкального произведения народной артистки Фирангиз Ализаде. Также прозвучали музыкальные номера – «Джанги» в исполнении солиста Азербайджанского государственного театра песни Фахри Кязыма Ниджата, в сопровождении автора Эльнары Дадашовой, хора имени Джахангира Джахангирова Международного центра мугама (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова), «Марш Победы» и «Гимн Победы» Фирангиз Ализаде. Также были показаны видеоклипы «Верховный Главнокомандующий» (музыка: Кямал, слова: Баба Везироглу, исполнение - Миралам Мираламов), «Мой путь» (композитор: Гази Вугар Мамедзаде). Также ханенде Мирпаша Шукюров в сопровождении Кямала Шукюрова (тар), Рустама Гаджиева (кяманча) и Вугара Наджафова (нагара) исполнил «Карабах шикестеси».

Все презентации и выступления были встречены аплодисментами зала.

