Минфин Азербайджана организовал очередной депозитный аукцион

Экономика Материалы 7 ноября 2025 18:12 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - 7 ноября министерство финансов Азербайджанской Республики организовало очередной депозитный аукцион для размещения средств казначейского счета в национальной валюте на депозиты в местных банках в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство.

По результатам аукциона, остаток средств на казначейском счете в размере 1 миллиарда 90 миллионов манатов был размещен на депозит сроком на 28 дней в четырех из пяти крупнейших банков страны, подавших заявки, по средневзвешенной процентной ставке 7%.

