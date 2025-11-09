В течение трех дней вход в Музей Победы в Баку будет бесплатным (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Музей Победы, открывшийся в Баку 8 ноября, теперь открыт для посетителей.

Как передает Trend, согласно соответствующему поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с 9 по 11 ноября посетители могут бесплатно посетить музей, где увековечена история славной Победы.

Учитывая большой интерес и поток посетителей Музея Победы, на входе в музей будет организована система очередей, чтобы обеспечить всем желающим комфортный проход.

С 12 ноября музей будет работать по билетной системе и будет открыт с 11:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника.

Стоимость билетов для граждан Азербайджана: дети школьного возраста – бесплатно, студенты – 1 манат, взрослые – 5 манатов.

Для иностранных граждан: дети – 6 манатов, взрослые – 15 манатов.

Бесплатно посетить музей смогут семьи шехидов, участников войны, военнослужащие, а также граждане с инвалидностью I и II группы.