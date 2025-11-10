Обнародован объем экспорта битума из Ирана за 7 месяцев

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) объем экспорта битума из Ирана составил 3,74 миллиона тонн на сумму 1,38 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, экспорт битума за этот период увеличился на 4,11% в стоимостном выражении и снизился на 6,16% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было экспортировано 3,99 миллиона тонн битума на сумму 1,33 миллиарда долларов США.

От общего объема экспорта иранской продукции экспорт битума составил 4,31% в стоимостном выражении и 4,07% в весе.

Согласно статистике Таможенного управления Ирана, объем экспорта ненефтяных товаров за первые семь месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов США. При этом ненефтяной экспорт снизился на 1,88% по стоимости и увеличился на 3,2% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что ежегодное производство битума в Иране составляет около 6 миллионов тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!