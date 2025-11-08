Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Участие пакистанских военнослужащих в параде – проявление единства народов, армий Азербайджана, Турции, Пакистана (ВИДЕО)

Политика Материалы 8 ноября 2025 13:51 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Государство и народ Пакистана проявили поддержку и солидарность с Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Сегодня впервые пакистанские военнослужащие участвуют вместе с нами на площади Азадлыг. Это проявление единства народов и армий трех стран – Азербайджана, Турции, Пакистана», - подчеркнул глава государства.

