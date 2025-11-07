В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 7 ноября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебное заседание продолжилось выступлением прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, с обвинительной речью.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли представил на судебном заседании часть документов и доказательств, касающихся обвиняемого Бабаяна Давида Клими.

Было заявлено, что Давид Бабаян присоединился к деятельности так называемой организации в 1998 году во время агрессивной войны, развязанной Арменией против Азербайджана, и работал на различных «должностях» до 2023 года. Это подтверждено как его собственными показаниями, так и документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Фактические обстоятельства дела, многочисленные исследованные в ходе судебного следствия доказательства, в том числе документы и материалы, имеющие непосредственное отношение к обвиняемому, а также показания обвиняемого, свидетельствуют о том, что, хотя Д. Бабаян непосредственно не брал в руки оружие и не участвовал в боевых действиях, он непосредственно участвовал в формировании и реализации идеологии преступной организации и агрессивной политики Армении.

Он был осведомлен о преступлениях, совершаемых в целях преступной организации, и, хотя и в пределах своих возможностей, не принял мер по предотвращению этих преступных деяний, а также, разжигая ненависть и вражду, создал основу для совершения новых преступлений. Таким образом, он участвовал в совершении преступных деяний, имевших место в указанный период.

Подчеркивалось, что в интервью и публикациях в социальных сетях Д. Бабаян высказывал мнения, оправдывающие агрессивную политику Армении и действия преступной организации, призывал к продолжению оккупации и даже «подчеркивал необходимость оккупации новых территорий Азербайджанской Республики».

Д. Бабаян также выступил в качестве политического обоснователя и идеологического пропагандиста военных планов.

Обвиняющая сторона заявила, что, как установлено Нюрнбергским прецедентом Международного военного трибунала, агрессивная война влечет за собой уголовную ответственность не только тех, кто берется за оружие, но и тех, кто ее планирует и пытается ее легитимировать.

Таким образом, Д. Бабаян участвовал в совершении военных преступлений, преступлений против мира и человечности, умышленно и непосредственно участвуя в подготовке, организации, ведении и легитимации агрессивной войны.

Государственный обвинитель Тарана Мамедова в ходе проведенного в суде расследования довела до сведения обвиняемого Ишханяна Давида Рубени необходимые признаки предъявленного ему обвинения.

Сообщалось, что Д. Ишханян вступил в преступную организацию, действующую под контролем военно-политического руководства Армении, в 1989 году. С 1989 года он является активным членом партии «Дашнакцутюн», которая распространяет идеи национальной вражды против азербайджанцев и, тем самым, национальную этническую ненависть, и в разное время работал командиром батальона, «депутатом» так называемого режима, «спикером парламента» и на других «должностях».

Отмечалось, что Д. Ишханян в составе преступной организации, в которую он вступил, в 1989-2023 годах участвовал в оккупации Арменией суверенных территорий Азербайджанской Республики, препятствовал возвращению вынужденных переселенцев в места их проживания, проводил этнические чистки, умышленно убивал людей, брал пленных и заложников, совершал насильственные исчезновения, осуществлял массовое истребление населения, совершал террористические акты, совершал преступления, связанные с пытками и т.д.

Затем прокурор Фуад Мусаев, поддерживающий государственное обвинение, огласил необходимые подробности обвинения, предъявленного обвиняемому Бабаяну Мадату Аракеловичу в ходе проведенного в судебном следствии расследования.

Было доведено до сведения, что обвиняемый вступил в преступную организацию с целью участия в преступлениях против территориальной целостности Азербайджанской Республики и изменения баланса сил в пользу оккупационных сил на линии соприкосновения, незаконно установленной на суверенных территориях оккупированной Азербайджанской Республики. Показания М. Бабаяна также подтверждают, что он, совместно с Вамиком Петросяном, Ширином Шириняном, Аркадием Шириняном и другими лицами, в составе преступной организации принимал непосредственное участие в Ходжалинском геноциде, совершенном Арменией. В ходе проверки его показаний на месте с помощью видеозаписи и на допросе в суде он еще раз подтвердил совершение этих ужасных деяний.

Таким образом, изученные в ходе судебного следствия доказательства полностью подтвердили, что М. Бабаян в составе преступной организации участвовал в ведении Арменией агрессивной войны против Азербайджанской Республики, в соответствии с общим замыслом и идеологией преступной организации, в изгнании и перемещении азербайджанского населения с законных мест проживания, в этнических чистках, преследовании, причинении им физической боли, психических страданий и пыток, в их убийствах, в нападениях на населенные пункты и незащищенные территории Азербайджанской Республики, в совершении террористических актов, в насильственном захвате власти и ее насильственном удержании, получая указания от единого командования и выполняя незаконные приказы.

Прокурор Фуад Мусаев, поддерживающий государственное обвинение, ознакомил суд с обстоятельствами следствия по делу Пашаяна Меликсета Владимири. Отмечалось, что подсудимый принимал участие в совершении преступлений в 1992-1995 годах, а также в период с сентября по ноябрь 2020 года и с мая по сентябрь 2023 года. Было установлено, что обвиняемый воевал на суверенной территории Азербайджана в составе воинской части номер 31, действовавшей под командованием Виталия Баласаняна.

Отмечалось, что М. Пашаян несет ответственность за преступления, совершенные в рамках агрессивной войны, развязанной Арменией, так как, он участвовал в реализации общего преступного умысла - в деятельности, направленной на изгнание азербайджанцев с их законных мест проживания и оккупацию этих территорий с целью их присоединения к Армении.

Ф. Мусаев огласил материалы судебного следствия, касающиеся обвинения в отношении Мартиросяна Гарика Григори.

Было установлено, что Г. Мартиросян, будучи членом преступного формирования, участвовал в агрессивной войне, развязанной против Азербайджана, и в ее ходе реализовывал общий преступный умысел, направленный на изгнание азербайджанцев, проведение этнической чистки и оккупацию их законных мест проживания с целью присоединения этих территорий к Армении, в связи с чем он несет ответственность за преступления, совершенные в период этой агрессии и оккупации.

Затем были оглашены обстоятельства по обвинениям, выдвинутым в отношении Аллахвердяна Давида Нельсони.

Прокурор отметил, что подсудимый принимал участие в совершении преступлений в 2006-2008 годах, а также в период сентябрь-ноябрь 2020 года и январь-сентябрь 2023 года. Доказано, что Д. Аллахвердян, действуя в интересах преступного формирования, открывал огонь по военнослужащим Азербайджанской Республики, оказывал сопротивление попыткам Вооруженных сил Азербайджанской Республики устранить последствия преступлений, совершенных Арменией, в период службы нес боевое дежурство для того, чтобы воспрепятствовать обнаружению и разминированию Вооруженными силами Азербайджанской Республики взрывных устройств, заложенных вооруженными силами Армении, а также был снабжен всем необходимым - боеприпасами и снаряжением для открытия огня в случае выявления указанных фактов, с целью продолжения преступных намерений и участия в иных преступлениях. Эти обстоятельства были установлены в порядке, исключающем сомнения в причастности обвиняемого к указанным преступлениям.

Во время судебного следствия по делу Балаяна Левона Ромики поддерживающий государственное обвинение прокурор Вюсал Абдуллаев изложил суду обстоятельства, имеющие существенное значение по предъявленному обвинению.

Отмечалось, что подсудимый действовал в соответствии с планом и приказаниями руководителей преступного формирования, направленных на захват и удержание территорий Азербайджанской Республики, и участвовал в наступательных операциях, удержании захваченных позиций, а также в сборе и передаче руководителям формирования сведений о расположении и перемещениях Вооруженных сил Азербайджана, способствуя планированию начатой агрессивной войны и разработке новых планов атак.

Кроме того, в ходе боевых действий он выполнял многочисленные преступные функции: оказывал прямую огневую поддержку для ослабления сил Азербайджана, содействовал продвижению оккупантов на фронте и удержанию военных позиций, обеспечивал строительство незаконных инженерных оборонительных сооружений, проводил работы по минированию на оккупированных суверенных территориях Азербайджана, а также выполнял другие сопутствующие преступные задачи.

Установлено его участие в совершении преступлений в 1995-1998 годах, а также в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Защищающий государственное обвинение прокурор Вюсал Абдуллаев, обративший внимание в ходе судебного расследования в отношении Бегларяна Василия Ивани на значимые особенности предъявленного ему обвинения, заявил, что подсудимый в 2012-2013 годах, а также с сентября 2022 года по конец сентября 2023 года участвовал в совершении преступных деяний на территориях Азербайджанской Республики. Несмотря на свою активную деятельность в составе армянской армии на территории Агдеринского района, своей преступной деятельностью он непосредственно создавал условия для совершения преступлений другими членами и руководителями преступной организации на других территориях Азербайджанской Республики.

В. Абдуллаев в ходе проведенного на суде расследования в отношении Степаняна Гургена Гомери также довел до сведения присутствующих необходимые подробности по предъявленному ему обвинению.

Отмечалось, что в 2005-2007 годах он «служил» на передовой на территории Физулинского района в составе крупнейшего воинского соединения вооруженных сил Армении, затем присоединился к незаконному вооруженному организованному формированию под руководством Мусаеляна Эдо Робертовича, которое являлось структурным подразделением преступного сообщества, находящегося на территории Ходжалинского района.

Доказательства, изученные в ходе судебного разбирательства, полностью подтвердили обвинения, предъявленные Г. Степаняну в ходе предварительного следствия.

Прокурор В. Абдуллаев, защищающий государственное обвинение, в ходе следствия, проведенного на суде в отношении Газаряна Эрика Роберти, обратил внимание на важные особенности предъявленного ему обвинения, заявив, что подсудимый, являющийся гражданином Республики Армения, участвовал в совершении преступных деяний с апреля 2021 года по конец сентября 2023 года.

В ходе выступлений обвиняемой стороны были также продемонстрированы фотографии преступлений, по которым обвинялись подсудимые в зале суда.

Судебный процесс продолжится 13 ноября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.