ING обнародовала прогноз по ценам на драгоценные металлы до 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновленный прогноз цен на золото, серебро, алюминий и цинк, сообщает Trend.

По оценкам аналитиков, в 2025 году среднегодовая цена золота составит 3,4 тысячи долларов США за унцию, серебра — 39 долларов за унцию, алюминия — 2,6 тысячи долларов за тонну, цинка — 2,8 тысячи долларов за тонну.

В частности, в четвертом квартале текущего года цена золота прогнозируется на уровне 4 тысяч долларов за унцию, серебра - 49 долларов, алюминия - 2,6 тысячи долларов за тонну, а цинка - 3 тысячи долларов за тонну.

В 2026 году, по прогнозу, среднегодовая цена золота достигнет 4,2 тысячи долларов за унцию, серебра — 49,75 доллара за унцию, алюминия — 2,7 тысячи долларов за тонну, цинка — 2,9 тысячи долларов за тонну.