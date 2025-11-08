Лиана Гурджия из Испании нашла в Баку семейные корни: Был очень эмоциональный момент (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного фестиваля искусств BIAF 2025 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева под руководством всемирно известного скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого из США была представлена уникальная программа с участием виртуозов. Программа концерта была посвящена 100-летию Юлиана Ситковецкого, отца Дмитрия Ситковецкого, - выдающегося скрипача, чьи интерпретации Баха и Паганини остаются эталоном для молодых музыкантов.

Среди участников была скрипачка-виртуоз Лиана Гурджия – человек мира. Она родилась в Москве в музыкальной семье. Ее бабушка, мама и старшая сестра тоже музыканты. С четырех лет Лиана занималась игрой на скрипке и рано начала выступать с оркестром. После окончания Центральной музыкальной школы при Московской консерватории получила приглашение в Кливлендский университет. Оттуда переехала в Париж, затем в Испанию. Интересно, что ее семейные корни из Азербайджана. В интервью Trend Life Лиана Гурджиа поделилась своими впечатлениями о первом визите в Баку.

- Впервые приезжаете в Азербайджан?

- Да, я впервые здесь — и я в полном восторге. Сегодняшний день стал для меня особенным не только в профессиональном, но и в глубоко личном смысле, потому что мои семейные корни тоже из Азербайджана. Мы посетили еврейское кладбище в Баку, где почтили память предков Дмитрия Ситковецкого. И мы нашли могилу моих родственников, Вайнштейнов. Был очень эмоциональный момент , ощущение возвращения к корням, к тем, кто словно незримо всегда рядом. Со мной была и моя мама, тоже музыкант. И просто невероятный какой-то был день. День концерта, очень вдохновились.

- В какой "тональности" прозвучал для вас Баку?

- Для меня Баку - в самом солнечном мажоре. Мы подготовили очень разнообразную программу: Бах, Чайковский, камерные ансамбли, выступления в разных составах. И это замечательно - на сцене встретились музыканты из разных стран - это настоящий музыкальный перекрёсток.

- Творческое наследие Юлиана Ситковецкого - что это значит для вас?

- Практически всё. Его звук, его школа - это для нас эталон. Дмитрий Ситковецкий продолжает эту линию - и мы бесконечно благодарны ему за то, что он собрал нас всех ради этого проекта. Это не просто концерт - это живое продолжение традиции. И мы искренне надеемся, что такая встреча станет доброй традицией Баку.

- Вы выступали на многих престижных сценах мира. Что для вас значит участие в фестивале BIAF в Баку?

- Для меня крайне важна международная составляющая профессии. Потому что я сама в себе ношу много культур. Я родилась в Москве, жила в США и Франции. Сегодня, когда понятие национальности иногда становится границей между людьми, музыканты сохраняют возможность объединять сердца без слов - только музыкой, от сердца, искренне. И мне кажется, что это место настолько важно, потому что здесь переплетены культуры, традиции, поколения, изумительная природа и открытость. Мы сегодня буквально встретились с собственной историей - и это невозможно забыть.

