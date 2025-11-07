Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере оборонпрома между Азербайджаном и Словакией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 ноября министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком.

Об этом Trend сообщили в министерстве оборонной промышленности.

Министр В.Мустафаев, приветствуя гостей, выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан. Он подчеркнул, что дружеские отношения и партнерство в различных областях между двумя странами развиваются стремительными темпами, и довел до внимания успешное сотрудничество между Азербайджаном и Словакией в оборонной промышленности.

В.Мустафаев подробно рассказал о достижениях Азербайджана в оборонной промышленности за последние годы, производственных возможностях и применении инновационных технологий, а также о проводимой работе по интеграции передового опыта.

Р. Калиняк, в свою очередь, выразил благодарность за искреннюю встречу и гостеприимство, подчеркнув заинтересованность Словакии в расширении отношений с Азербайджаном. Он отметил, что дальнейшее укрепление сотрудничества в оборонной промышленности будет способствовать стратегическим интересам обеих стран и перспективам взаимного развития.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущие отношения в военно-технической сфере и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

