Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 10 ноября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман и изморось. Северо-западный ветер утром сменится юго-западным. Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем – 17-20° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха будет в пределах 75-85%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. В некоторых местах временами прогнозируется туман. Ветер – восточный. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем – 18-23°, в горах: ночью – 1-4°, днем – 10-15° тепла.