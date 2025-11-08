Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Новые жилые комплексы в Шуше будут сданы в эксплуатацию к началу 2027 г. - Айдын Керимов

Общество Материалы 8 ноября 2025 14:17 (UTC +04:00)
Новые жилые комплексы в Шуше будут сданы в эксплуатацию к началу 2027 г. - Айдын Керимов

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ШУША /Trend/ - Новые жилые комплексы в Шуше планируется сдать в эксплуатацию к началу 2027 года.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в своем заявлении по случаю Дня Победы.

Он сообщил, что основная часть строительно-восстановительных работ будет завершена в следующем году.

"Работы по двум жилым комплексам уже ведутся. Строительство третьего жилого комплекса начнется в ближайшие два месяца. В Шуше проводится масштабное строительство примерно 45 зданий. Мы поэтапно передадим эти дома в эксплуатацию жителям Шуши в начале 2027 года", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости