Новые жилые комплексы в Шуше будут сданы в эксплуатацию к началу 2027 г. - Айдын Керимов

ШУША /Trend/ - Новые жилые комплексы в Шуше планируется сдать в эксплуатацию к началу 2027 года.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в своем заявлении по случаю Дня Победы.

Он сообщил, что основная часть строительно-восстановительных работ будет завершена в следующем году.

"Работы по двум жилым комплексам уже ведутся. Строительство третьего жилого комплекса начнется в ближайшие два месяца. В Шуше проводится масштабное строительство примерно 45 зданий. Мы поэтапно передадим эти дома в эксплуатацию жителям Шуши в начале 2027 года", - сказал он.

