В Шушинской городской средней школе №1 прошло мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)

ШУША/Trend/ - В Шуше проходит цикл мероприятий под названием «8 ноября – Торжество Победы», приуроченных к пятой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает карабахское бюро Trend, 8 ноября, в День Победы, в Шушинской городской полной средней школе № 1 прошло мероприятие.

В школьных коридорах были представлены поделки и рисунки учащихся, посвященные Дню Победы. В рамках мероприятия были представлены стихотворные композиции, танцевальные и музыкальные номера. Также состоялась презентация литературно-художественных работ, подготовленных школьниками к этому событию.

Затем был показан спектакль «Я горжусь тобой», подготовленный совместно учениками Шушинской городской школы № 1 и студентами Карабахского университета.

