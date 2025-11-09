Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 9 ноября 2025 11:53 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации министерства в соцсети X.

"Сердечно поздравляю наш народ с Днём Государственного флага Азербайджанской Республики. Сегодня наш славный трёхцветный флаг, олицетворяющий нашу независимость и суверенитет, развевается на всех суверенных территориях Азербайджана. Я с почтением чту светлую память всех наших шехидов, отдавших свои жизни за наш флаг, который является источником нашей национальной гордости", - говорится в публикации.

