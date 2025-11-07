Сахиба Гафарова выступила на сессии на тему «Энергетический переход» в рамках COP30 (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила с речью на тематической сессии «Энергетический переход», прошедшей в рамках 30-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата (COP30) в городе Белен Федеративной Республики Бразилия, передает Trend.

Спикер парламента отметила в своём выступлении, что ускорение перехода к чистой энергии имеет первостепенное значение для сокращения выбросов парниковых газов, борьбы с изменением климата и содействия устойчивому развитию. По её ее словам, для достижения этой цели необходимы последовательные и решительные усилия, опирающиеся на достигнутые до сих пор успехи. Кроме того, необходима фундаментальная трансформация в области производства, распределения и потребления энергии, которая должна служить как удовлетворению глобальных потребностей, так и эффективному решению проблем, создаваемых изменением климата.

Спикер Милли Меджлиса упомянула то, что энергетический переход был одним из ключевых приоритетов в деятельности Председательства COP29. Азербайджан совместно с Международным Энергетическим Агентством организовал четыре Диалога по Энергетическому Переходу на Высоком Уровне, собрав вместе партнёров из разных регионов мира. Эти обсуждения способствовали формированию глобальной энергетической повестки. В результате, в русле тесного сотрудничества с Организацией Объединённых Наций по Промышленному Развитию (ЮНИДО), Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК ООН), Экономической и Социальной Комиссией по Азии и Тихому Океану (ЭСКАТО ООН), Международным Энергетическим Агентством (МЭА) и Международным Агентством по Возобновляемым Источникам Энергии (IRENA), Председательство COP29 представило три важные энергетические инициативы: Глобальный Инкубатор Энергоэффективности и Сетей, Глобальный Инкубатор Зон и Коридоров Зелёной Энергии и Декларацию по Водороду COP29.

Спикер Милли Меджлиса заявила, что эти инициативы основаны на результатах первой Глобального Оценки, проведённой в рамках Парижского Соглашения и существующих обязательствах, и отражают необходимость ликвидации разрыва в реализации шагов и безотлагательность соответствующих мер.

В выступлении также было сказано, что каждая инициатива нацелена на стратегические приоритеты в области чистой энергетической инфраструктуры, её внедрения, хранения, передачи и распределения. Они направлены на ускорение прогресса в достижении целей по возобновляемой энергии и энергоэффективности, укрепление сотрудничества и усиление политической воли к осуществлению практических мер. По словам спикера, эти инициативы предусматривают и стимулирование инноваций, передачу технологий, совершенствование взаимосвязей энергетических сетей и формирование новых инвестиционных механизмов. Ключевая цель же - достижение энергетического перехода, который обеспечит справедливое и равноправное участие в этом процессе каждой страны и сообщества.

Спикер Милли Меджлиса в своём выступлении также рассказала о работе, проводимой над расширением производства возобновляемой энергии в нашей стране, и о достигнутых успехах. Она отметила, что Азербайджан, последовательно проводя политику чистой энергии, увеличивает долю возобновляемых источников в энергетическом балансе, и наша страна превращается в одно из ведущих государств в области развития возобновляемой энергетики.

Технический потенциал наших возобновляемых энергетических ресурсов оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море, в то время как экономический потенциал этих ресурсов оценён примерно в 27 ГВт. Ныне доля возобновляемой энергии составляет около 18,8 процентов от общей установленной энергетической мощности, что примерно равно 1,8 ГВт. К 2027-му году запланирована реализация проектов в области зелёной энергии общей мощностью свыше 2 ГВт.

Также было заявлено, что к 2030-му году предусматривается обеспечить получение примерно 40 процентов производимой в нашей стране энергии из возобновляемых источников.

Как заметила спикер парламента, эти инвестиционные обязательства в сфере чистой энергии, несмотря на наши богатые традиционные энергетические ресурсы, демонстрируют решимость нашей страны построить низкоуглеродное будущее.

По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан также играет ведущую роль в установлении новых стандартов определения зон развития чистой энергетики. Создание Зелёной Энергетической Зоны на наших освобождённых территориях, которые почти тридцать лет находились под оккупацией и были разрушены, является ярким примером стратегического видения в области устойчивого восстановления и региональной трансформации.

В заключение своего выступления спикер Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан как ответственный участник международного сообщества продолжит прилагать усилия для наращивания мощностей возобновляемой энергетики, развития гидроэнергетического потенциала и усиления мер по энергоэффективности. Наша страна остаётся приверженной поддержке глобальных климатических целей и совместным действиям по построению инклюзивного и безопасного энергетического будущего.