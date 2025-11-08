Экспорт ненефтяных товаров из иранской провинции Южный Хорасан увеличился за 7 месяцев

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) объём ненефтяных товаров, произведённых и экспортированных в провинции Южный Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 118% в стоимостном выражении и на 62% в весовом выражении.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор таможенного департамента провинции Южный Хорасан Ирана Мохаммад Кухгерд на заседании рабочей группы по развитию экспорта провинции.

По его словам, за указанный период из провинции было экспортировано 1,3 миллиона тонн продукции на сумму 305 миллионов долларов США.

Кухгерд отметил, что 97% продукции провинции экспортируется в Афганистан. Основу экспорта составляют изделия из железа, цемент, яйца, бахчевые культуры, шафран и другие товары.

Кроме того, за последние семь месяцев через таможню страны было экспортировано 1,85 миллиона тонн продукции на сумму 551 миллион долларов США, принадлежащей провинции Южный Хорасан.

Объём продукции, произведённой в провинции, но вывезенной через другие таможни Ирана, составил 556 тысячи тонн на сумму 246 миллионов долларов США, что на 30% меньше как по стоимости, так и по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За семь месяцев через таможню провинции Южный Хорасан было импортировано 4,45 тысячи тонн продукции на сумму 8,5 миллиона долларов США, что на 233% больше в стоимостном выражении и на 463% – в весовом по сравнению с прошлым годом.

В основном в провинцию импортировались минералы, рис, миндаль, сельскохозяйственная продукция и оборудование для солнечных электростанций. Основными странами-поставщиками стали Пакистан, Турция, Польша, Афганистан и Германия", — отметил он.

По словам Кухгерда, за отчётный период через таможню провинции транзитом было перевезено 489 тысяч тонн продукции на сумму 847 миллионов долларов США, что на 7% больше в стоимостном выражении и на 5% – в весовом.

Следует отметить, что, по данным Таможенного управления Ирана, за первые семь месяцев текущего иранского года объём ненефтяного экспорта страны составил около 92 миллиона тонн на сумму 32 миллиарда долларов США, что на 1,88% меньше в стоимостном выражении, но на 3,2% больше в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт товаров за тот же период составил 22,3 миллиона тонн на сумму 34,2 миллиарда долларов США, что означает снижение на 16% в стоимостном выражении и рост на 1,6% в весовом.

