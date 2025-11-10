БАКУ /Trend/ - За первые 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Турцию увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 11,9% по стоимости и на 15,8% по весу.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного Управления Ирана.

Согласно статистическим данным, экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Турцию за первые 7 месяцев текущего иранского года составил 7,31 млн тонн на сумму 3,71 млрд долларов США.

За аналогичный период прошлого года Иран экспортировал в Турцию 6,32 млн тонн ненефтяной продукции на сумму около 3,32 млрд долларов США.

По статистике, Иран экспортировал в Турцию в основном сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, продукцию нефтехимии и т. д.

Добавим, что за 7 месяцев текущего года товарооборот Ирана с Турцией составил 11,7 млн ​​тонн на сумму 9,07 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот снизился на 12,2% в стоимостном выражении и увеличился на 10,8% по объему.

Согласно статистике Таможенного управления Ирана, объём ненефтяного экспорта Ирана за 7 месяцев составил около 92 млн тонн на сумму 32 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 7 месяцев экспорт ненефтяной продукции из Ирана снизился на 1,88% по стоимости и увеличился на 3,2% по весу.