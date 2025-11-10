Чистая прибыль иранского Saderat Bank возросла

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) чистая прибыль иранского Saderat Bank выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 82%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на иранский Saderat Bank.

Согласно информации, за 7 месяцев чистая прибыль Saderat Bank составила 198 триллионов риалов (около 347 миллионов долларов США).

За 7 месяцев общая прибыль банка составила 952 триллиона риалов (около 1,67 миллиарда долларов США). Это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года общий доход банка составил 552 триллиона риалов (около 968 миллионов долларов США).

Основную часть общего дохода банка за 7 месяцев составил доход от предоставления кредитов. Таким образом, за указанный период доход был получен от предоставления кредитов на сумму 685 триллионов риалов (около 1,2 миллиарда долларов США). Доход от предоставления кредитов на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года доход Saderat Bank от предоставления кредитов составил 442 триллиона риалов (около 776 миллионов долларов США).

Помимо кредитов, значительно вырос доход Saderat Bank от инвестиций и ценных бумаг. За 7 месяцев доход Saderat Bank от инвестиций составил 92 триллиона риалов (около 161 миллиона долларов США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход банка от инвестиций увеличился на 188%. Доход Saderat Bank от продажи ценных бумаг составил 50 трлн риалов (примерно 87,7 млн ​​долларов США). Это на 193% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует добавить, что иранский Saderat Bank имеет 28 филиалов в 12 странах, в том числе 2015 филиалов в Иране. Капитал банка составляет 215 трлн риалов (примерно 548 млн долларов США).