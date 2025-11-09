Чешские актёры воплотили образы азербайджанцев - в Праге прошел праздничный вечер "Шуша, ты свободна!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялся вечер "Шуша, ты свободна!", наполненный светом памяти, гордости и свободы, посвящённый пятилетию Великой Победы Азербайджана, сообщила Trend Life руководитель Дома, председатель Общества "Натаван", поэтесса и писательница Лейла Бегим. Это событие, объединившее в себе искусство, историю и живое человеческое чувство, позволило чешским гостям глубже понять, что значит для Азербайджана слово Zəfər – Победа. День Победы Азербайджана отмечается 8 ноября.

На открытии были представлены видеокадры славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. На экране сменялись кадры ликования, народных объятий, слёз радости. дыхания новой эпохи, освобождения родной земли от армянских агрессоров. Затем зрители перенеслись к истокам - Карабаху как духовному символу, к его поэтическим и культурным корням.

На сцене прозвучала пьеса Лейлы Бегим "Ход конём", написанная за два года до 44-дневной Отечественной войны и переведённая на чешский язык известным поэтом и переводчиком Миланом Дворжаком. От современной сцены автор мягко переносит зрителя в XIX век, в мир дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - поэтессы и общественному деятелю Хуршидбану Натаван - женщину, ставшую голосом своей земли, её болью, её поэзией и её гордостью. Образ Натаван оживает как символ Карабаха - земли, где стихи звучат, как молитвы, и где мужество рождается из памяти.

Чешские актёры Рихард Фиала, Габриела Пишна, Витек Масталирж и Криштоф Нохинек сыграли свои роли с особой проникновенностью, создавая атмосферу искренности и сопричастности. В зале царила тишина, наполненная эмоцией - словно каждый зритель переживал услышанное лично.

После спектакля гости долго не расходились, делились впечатлениями, обсуждали, сопереживали. Среди них были известные писатели и общественные деятели: Катержина Сурманова, Джоан Браун, Ивана Боздехова, Хана Гавличкова, Бронислава Волкова, Пенка Ройт, Милан Дворжак и многие другие.

Особый интерес вызвала авторская кукла "Натаван", созданная мастером Вяфой Ашумовой специально к пятилетию Победы. А выставка художницы Хейран Мустафа-Заде "Rişələr", на фоне которой происходило действие, создала особое визуальное пространство - мост между прошлым и настоящим, между искусством и памятью.

Выступая перед гостями, Лейла Бегим напомнила о старинной традиции азербайджанских женщин - добавляя соль в тесто, вспоминать тех, кто ушёл.

"Сегодня я приготовила эти изделия, вспоминая всех, кто покинул нас, освобождая наши земли. Светлая память им", - сказала она, обращаясь к залу.

Слова благодарности прозвучали в адрес Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры - за поддержку культурных инициатив.

Вечер "Шуша, ты свободна!" стал не просто культурным событием. Он стал живым свидетельством того, как память превращается в искусство, а искусство - в историю.

