К 120-летию со дня рождения опубликована библиография академика Микаила Усейнова

БАКУ /Trend Life/ - В серии "Выдающиеся ученые" издательством Elm совместно с Центральной научной библиотекой Национальной академии наук Азербайджана опубликована библиография, посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося архитектора, одного из основателей и первых академиков НАНА Микаила Усейнова, сообщили Trend Life авторы проекта.

Научным редактором издания выступил вице-спикер Милли Меджлиса, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами, академик Рафаэль Гусейнов. Научным консультантом и автором предисловия является президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

В издании представлен очерк академика Рафаэля Гусейнова "Всегда с нами". Библиографический указатель охватывает период 1924–2025 годов и включает 614 источников, отражающих многогранную научную, педагогическую и общественную деятельность Микаила Алескера оглу Усейнова. Раздел "Основные даты жизни, научной и общественно-политической деятельности" представляет хронологию его творческого пути, а также обстоятельный биографический очерк.

В книгу вошли статьи и воспоминания видных деятелей искусства и науки: народного художника Азербайджана, академика Омара Эльдарова, председателя Союза архитекторов Азербайджана, заслуженного архитектора Эльбая Касимзаде, народного писателя Эльмиры Ахундовой, народного артиста Фархада Бадалбейли, народного писателя Чингиза Абдуллаева, член-корреспондента НАНА Эртекина Саламзаде, ректора АГУ архитектуры и строительства, профессора Гюльчохры Мамедовой, заслуженных архитекторов Рены Эфендизаде, Райихи Амензаде, Рахибы Алиевой, главного редактора журнала "Memar" Шовкет Салимова, а также воспоминания членов семьи - Саиды Усейновой и Тубуханум Касимзаде.

Раздел "Библиография его трудов" содержит описания книг, научных и научно-популярных публикаций Микаила Усейнова в Азербайджане и за рубежом, а также материалов, в создании которых он участвовал как редактор, рецензент и научный консультант. Раздел "О жизни и творчестве" включает исследования и статьи, посвященные его наследию.

Для удобства пользователей в книге подготовлен вспомогательный аппарат: алфавитный указатель трудов М.А. Усейнова и его соавторов. Издание предназначено для специалистов в области архитектуры и градостроительства, исследователей истории азербайджанской культуры, преподавателей и студентов, а также широкого круга читателей, интересующихся развитием национальной архитектурной школы.

