Как дети отмечают День Победы и День Государственного флага Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялся торжественный концерт, посвященный славным страницам истории страны 5-й годовщине Великой Победы - 8 ноября и Дню Государственного флага, сообщает Trend Life.

Перед концертом состоялась выставка "Победа", где демонстрировались работы юных художников кружка "Умелые руки" (руководители - Гюнай Гараева, Сария Теймурова, Нармина Мирзалиева). 8 ноября - День Победы, дата, вписанная золотыми буквами в летопись героизма нашего народа.

Зрителям были представлены патриотические композиции, мугамы, народные песни и танцевальные номера. Слияние музыки, слова и искреннего чувства родины сделало этот концерт ярким и запоминающимся событием. Он вновь подчеркнул, что радость Победы и любовь к Родине живут и будут жить в сердцах молодого поколения.

В концертной программе выступили коллективы и учащиеся филармонии - ансамбль духовых инструментов (художественный руководитель - Сярван Мехтизаде), ансамбль народных инструментов Sədəf (художественный руководитель - Гонча Мехтиева, преподаватель -Эльбрус Нифталиев), хор Sədа (художественный руководитель - Айсель Мехтизаде), вокальный класс (преподаватель - Лейла Асланова), фольклорный танцевальный ансамбль (художественные руководители — Нигяр Зейналова и Мухаммед Гулиев, преподаватели - Гюнель Тахмазова и Зейнал Джигярханов), хоровой коллектив Европейско-Азербайджанской школы (художественный руководитель - Кямаля Ализаде), солисты - Мелекханым Аскерова, Гюлай Ахмедли, Аян Мамедова, Тунар Гадимов, Эйнулла Дадашлы (ханенде), Шамиль Мамедов (саз), Микаил Зейналлы (кяманча), Теймур Гараев (вокал), Фарида Тапдыгова (виолончель), Фазиль Хейбетзаде (гармон), Аян Байрамлы (вокал), Амина Терегулова (скрипка), Эсма Мамедли (скрипка).

Среди почётных гостей мероприятия были председатель Комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, заслуженный деятель искусств Азербайджана, проректор по научной работе Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова, директор Европейско-Азербайджанской школы Франческо Банкини, а также другие приглашённые гости.

