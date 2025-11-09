Беларусь увеличила закупку ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - За период с января по сентябрь этого года из Азербайджана в Беларусь было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 56,8 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель увеличился на 22,1 миллиона долларов США, или в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые девять месяцев прошлого года из Азербайджана в Беларусь было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 34,7 миллиона долларов США.

В стоимости экспорта ненефтегазовых товаров преобладали поставки в Россию (33,2%), Турцию (16,5%), Швейцарию (9,4%), Грузию (9,2%), Украину (5,6%), ОАЭ (3%), Казахстан (2,7%), Беларусь (2,1%), Узбекистан (2%), Туркменистан (1,9%) и другие страны (14,6%).

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в эти и другие страны была экспортирована ненефтяная продукция стоимостью 2,649 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 184 миллиона долларов США, или на 7,5% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.