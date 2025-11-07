Мы сражались за свою Родину и вернулись с Победой – вечер патриотической музыки в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы состоялось торжественное мероприятие "Мы сражались за свою Родину и вернулись с Победой", посвященное Дню Победы – 8 ноября, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано в рамках "Года Конституции и суверенитета" по случаю 5-й годовщины 44-дневной Отечественной войны.

На открытии мероприятия прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов.

Ученый секретарь музея Шахла Мамедова и сотрудник музея Тюркан Алиева рассказали о 44-дневной Отечественной войне, которая привела нас к Победе, а также о современном развитии возвращённых территорий, сопровождая свой рассказ демонстрацией видеороликов. Ветераны Карабахской войны Гусейн Мамедов и Нахид Агаев рассказали о блестящей победе, достигнутой благодаря мощи нашей доблестной армии и мобилизации нашего народа ради общего дела.

В художественной части мероприятия под руководством старшего преподавателя Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктора философии по искусствоведению Алены Инякиной выступили студенты БМА - Рауф Мамедзаде Марьям Бабаева, Хидаят Садыгбейли, а также Нигяр Сулейманова и Джалал Самедов, исполнив вокальные и инструментальные произведения азербайджанских композиторов, посвященные патриотической тематике. Мероприятие завершилось исполнением легендарной песни "Азербайджан" студентами БМА Атилла Мамедли и Эртугрулом Балаевым.

