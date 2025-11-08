В Ташкенте отметили День Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Азербайджана в Узбекистане и действующий при нём Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева организовали торжественный приём по случаю Дня Победы, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бабур Усманов, представители государственных структур и международных организаций, члены дипломатического корпуса, деятели науки, культуры и искусства, соотечественники и представители средств массовой информации.

Участники сначала ознакомились с фотовыставкой, посвящённой Дню Победы. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Узбекистана с приветственным словом выступил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, поздравив гостей с праздником и отметив, что отношения между двумя странами за годы независимости поднялись до уровня стратегического партнёрства. Посол подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наши земли были освобождены от армянской оккупации, и сегодня на освобождённых территориях проводятся масштабные работы по восстановлению и реконструкции. Посол выразил глубокую благодарность Президенту и братскому народу Узбекистана за последовательную поддержку справедливой позиции Азербайджана по карабахскому вопросу и за принципиальную позицию, проявленную в этом направлении.

В ходе мероприятия был показан видеоматериал, посвящённый визитам Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан, а также агрессии Армении против Азербайджана, масштабным строительным и восстановительным работам на освобождённых территориях.

Праздничная программа продолжилась культурной частью с участием народного артиста Узбекистана Женисбека Пиязова, который исполнил песни на азербайджанском и узбекском языках. В завершение участники мероприятия были приглашены на дегустацию национальных блюд азербайджанской кухни.

