Михаил Гусман удостоен медиапремии Всемирного совета журналистов (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 9 ноября 2025 11:04 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Известный журналист и медиаменеджер Михаил Гусман награждён медиапремией Всемирного совета журналистов.

Как передает Trend, торжественная церемония состоялась 8 ноября в турецком городе Алания. Награду вручил заместитель Генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман.

В рамках мероприятия было отмечено, что Михаил Гусман многие годы занимал ключевые позиции в международном медиапространстве.

Также было отмечено, что Гусман является автором документального фильма, посвящённого лидерству и политической деятельности Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Союзе журналистов Турции отметили, что его работа рассматривается как значимый вклад в укрепление международных информационных связей и продвижение принципов профессиональной журналистики.

