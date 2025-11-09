Названо количество налогоплательщиков в Нахчыванской АР по состоянию на 1 ноября

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 ноября текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 53 492 налогоплательщика, из которых 94,8% составляют физические лица, а 5,2% - юридические лица и другие организации.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество налогоплательщиков увеличилось на 7,8%, в том числе количество физических лиц — на 8%, а количество юридических лиц — на 4,7%.

Количество зарегистрированных коммерческих организаций увеличилось на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1713 единиц. В январе-октябре 2025 года 86,9% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном виде, а 13,1% — на бумажном носителе.

