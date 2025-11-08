Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией (ВИДЕО)

Политика Материалы 8 ноября 2025 13:59 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - В результате оккупантской политики, проводимой Арменией против Азербайджана в начале 1990-х годов, около 20 процентов наших земель были оккупированы. Один миллион граждан Азербайджана стали беженцами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Напомнив о совершенных против нашего народа военных преступлениях, Ходжалинском геноциде, политике этнической чистки, глава государства подчеркнул: «Это не сломило нашу волю. Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией».

