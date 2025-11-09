Азербайджанская дзюдоистка одержала победу на Играх исламской солидарности

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Судаба Агаева одержала победу на VI Исламских играх солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Trend, спортсменка, выступающая в весовой категории 70 кг, завоевала золотую медаль, победив в финале Хуршиду Раззокбердиеву из Узбекистана.

Другая азербайджанская дзюдоистка Айтадж Гардашханлы (70 килограммов) заняла третье место на Исламиаде.

Сегодня в финале также выступит Зелим Коцоев (100 килограммов), а за бронзовую медаль поборются Гюнель Гасанли (78 килограммов), Эльджан Гаджиев (90 килограммов) и Ушанги Кокаури (+100 килограммов).

Отметим, что вчера азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.